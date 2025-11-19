На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, нарушено электроснабжение
Anna Voitenko/Reuters

Украинские военные нанесли удар по гражданскому энергетическому объекту в Рыльске Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных», — написал он.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам в ближайшее время, добавил губернатор.

18 ноября в ДНР во многих населенных пунктах пропал свет из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. На фоне этого остановились котельные и фильтровальные станции, рассказал глава региона Денис Пушилин. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

Ранее в Запорожской области 66 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ.

