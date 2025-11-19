На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех беспилотников ВСУ над Россией

Минобороны: российские силы ПВО за четыре часа сбили еще четыре беспилотника
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны с 9:00 до 13:00 мск уничтожили над Россией еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над Курской областью, еще один — над Брянской.

Этим же утром российская противовоздушная оборона в период с 6:00 до 9:00 мск перехватила и уничтожила 11 украинских беспилотников над двумя регионами: восемь — над Рязанской областью и три — над Тамбовской.

Минобороны сообщало, что в ночь на 19 ноября ПВО зафиксировала масштабную атаку. С 23:00 18 ноября до 7:00 мск было уничтожено 65 украинских дронов над несколькими регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным ведомства, ночью сбили 16 БПЛА над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами