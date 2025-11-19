Минобороны сообщило о перехвате 65 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило министерство обороны России.

По информации ведомства, атака фиксировалась с 23:00 18 ноября до 7:00 19 ноября по московскому времени. За это время были сбиты 16 дронов над Черным морем, 14 — над Воронежской областью, столько же — над Краснодарским краем. Еще 11 аппаратов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, девять — над Азовским морем и один беспилотник был перехвачен в небе над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.