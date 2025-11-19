На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО за три часа уничтожили 11 дронов ВСУ над двумя регионами России

Минобороны: над Рязанской и Тамбовской областями сбили 11 беспилотников ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства ПВО с 6:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над двумя регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, восемь аппаратов были сбиты над Рязанской областью, три — над Тамбовской.

Ведомство также напомнило, что минувшей ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 65 украинских дронов над территориями нескольких регионов и акваториями Черного и Азовского морей.

Атака фиксировалась с 23:00 18 ноября до 7:00 19 ноября мск. В этот период были сбиты 16 беспилотников над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.

