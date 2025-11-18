На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами ATACMS

SHOT: ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США
AP

Украинские войска попытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, удар наносился накануне из Харьковской области.

«Сначала думали, что бьют из РСЗО, но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырех американских ракет», — говорится в публикации.

Уточняется, что их сбили над лесом, поэтому обошлось без разрушений.

В августе газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

По данным издания, запрет был введен заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, который установил специальный «обзорный механизм» для запросов Киева.

При этом появлялись слухи, что американский президент Дональд Трамп снял этот запрет, однако позднее сам глава Белого дома назвал эти новости фейком.

Ранее Белгородскую область за сутки атаковали почти 70 беспилотников.

