МО РФ сообщило об ударах по целям в 144 районах

Минобороны РФ: авиация, БПЛА и артиллерия РФ поразили цели в 144 районах
РИА Новости

Авиация, БПЛА и артиллерия РФ за день ударили по целям в 144 районах. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

Среди пораженных объектов МО РФ перечислило две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, элементы энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ.

Отдельно сообщается о массированных ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и энергетик и складам дальнобойных БПЛА ВСУ на Западе Украины. Для поражения этих объектов применялись, в том числе, баллистические ракеты «Кинжал».

До этого сообщалось, что средства ПВО РФ за сутки сбили четыре ракеты ATACMS, семь авиабомб и 93 БПЛА.

Утром 19 ноября Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких регионов и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.

