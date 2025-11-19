На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные за сутки сбили четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 4 ракеты ATACMS, 7 авиабомб и 93 БПЛА
Минобороны России

Российские военнослужащие за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 19 ноября Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких регионов и акваториями Черного и Азовского морей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.

