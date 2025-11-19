На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка

ТАСС: российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя
Александр Харченко/РИА Новости

Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка, они продвигаются к восточным границам города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Под полный огневой контроль подразделения 127-й дивизии взяли участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продолжают двигаться к восточным границам города», — говорится в сообщении.

17 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку, а также Гай в Днепропетровской области. На следующей день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области.

Ведомство также сообщило, что войск РФ продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее военный эксперт рассказал об обстановке для ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
