Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, боевую задачу выполнили подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В министерстве отметили, что ВС РФ нанесли поражение двум механизированным и двум штурмовым бригадам, а также трем штурмовым полкам украинской армии. Кроме того, российские войска ударили по позициям двух бригад территориальной обороны. По информации ведомства, военные ВСУ дислоцировались в районах населенных пунктов Гуляйполе и Воздвижевка Запорожской области, а также Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Цегельное в Харьковской области. В результате взяли украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, одну боевую бронемашину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Ранее российские войска взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ в Харьковской области.