Военный эксперт рассказал об обстановке для ВСУ в Запорожской области

Эксперт Полетаев: ВСУ отступают с востока Запорожской области
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвала обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Запорожской области пока не наблюдается. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Сообщения о том, что Вооруженные силы России уже вышли на оперативный простор на Запорожском направлении, пока являются не более чем «военной истерикой», отметил эксперт. По его словам, ВСУ сейчас отступают с рубежей восточнее реки Гайчур.

Полетаев предположил, что украинские военные могли покинуть большинство населенных пунктов на восточном берегу и теперь пытаются закрепиться западнее. ВСУ могли пойти на такой шаг из-за нехватки людей, это вполне осознанное тактическое отступление, добавил аналитик.

Также Полетаев признал, что если ВС РФ сумеют «с колес» форсировать реку Гайчур, кризис для обороняющей этот район группировки действительно рискует перерасти из тактического в оперативный — то есть в локальный обвал фронта ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на 6 кв. км в Запорожской области.

