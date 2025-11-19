На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области уничтожили расчет БПЛА ВСУ, атаковавший гражданский транспорт

ВС РФ уничтожили командира расчета БПЛА ВСУ, бившего по автомобилям в Шебекино
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации командира расчета украинского беспилотного летательного аппарата, который ранее атаковал гражданские автомобили на трассе ШебекиноВолоконовка в Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

По информации источника агентства, в районе Охримовки Харьковской области российские подразделения выявили и уничтожили расчет БПЛА ВСУ, ответственный за нападение на гражданский автотранспорт, при этом командир расчета был ликвидирован.

До этого подразделения Южной группировки войск России уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов поразили позиции украинских войск с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее российские военные сбили несколько ракет ВСУ в Воронежской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами