ВС РФ уничтожили командира расчета БПЛА ВСУ, бившего по автомобилям в Шебекино

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации командира расчета украинского беспилотного летательного аппарата, который ранее атаковал гражданские автомобили на трассе Шебекино — Волоконовка в Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

По информации источника агентства, в районе Охримовки Харьковской области российские подразделения выявили и уничтожили расчет БПЛА ВСУ, ответственный за нападение на гражданский автотранспорт, при этом командир расчета был ликвидирован.

До этого подразделения Южной группировки войск России уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов поразили позиции украинских войск с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее российские военные сбили несколько ракет ВСУ в Воронежской области.