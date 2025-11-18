На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сбили несколько ракет ВСУ в Воронежской области

ПВО сбила минимум шесть ракет ВСУ в Воронежской области
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Российские военные отразили ракетный обстрел в Воронежской области, сбив не менее шести целей. Их запускали, предположительно, с территории Харьковской области, пишет Life, ссылаясь на SHOT.

«Атака проводилась украинской мобильной группой, предположительно, находящейся в Харьковской области. Губернатор Воронежской области сообщил, что силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей», — сказано в посте.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 18 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили остекление торгового центра в одном из районов. Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в трех районах региона 11 беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.

По информации Минобороны России, в регионе сбили 10 беспилотников. Всего в России ночью ликвидировали 31 БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.

