В Минобороны сообщили об ударах по пунктам управления беспилотниками ВСУ

Подразделения Южной группировки войск России уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В МО уточнили, что в ДНР во время воздушной разведки и патрулирования в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были обнаружены 11 пунктов управления украинской беспилотной авиацией. По данным ведомства, было принято решение нанести по ним удары артиллерией и FPV-дронами, в результате чего пункты управления и не менее 18 солдат ВСУ были ликвидированы.

На том же направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера и два наземных робототехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и продовольствие.

Минобороны также сообщило об уничтожении расчетами ударных дронов четырёх антенн управления БПЛА, двух антенн связи Starlink и пяти автомобилей ВСУ на Краматорско-дружковском направлении.

