На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об ударах по пунктам управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: в ДНР российские войска уничтожили 11 пунктов управления БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Южной группировки войск России уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В МО уточнили, что в ДНР во время воздушной разведки и патрулирования в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были обнаружены 11 пунктов управления украинской беспилотной авиацией. По данным ведомства, было принято решение нанести по ним удары артиллерией и FPV-дронами, в результате чего пункты управления и не менее 18 солдат ВСУ были ликвидированы.

На том же направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера и два наземных робототехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и продовольствие.

Минобороны также сообщило об уничтожении расчетами ударных дронов четырёх антенн управления БПЛА, двух антенн связи Starlink и пяти автомобилей ВСУ на Краматорско-дружковском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко подсчитал недельные потери ВСУ в ЛНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами