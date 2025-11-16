На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России поразили позиции ВСУ с установками комплекса «Нептун» и машиной HIMARS

Удар «Искандера» по позициям ВСУ с установками комплекса «Нептун» попал на видео
true
true
true

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили позиции украинских войск с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующие кадры пресс-служба Минобороны РФ опубликовала в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что военная техника была поражена в районе населенного пункта Васильевское в Днепропетровской области.

Незадолго до этого в министерстве обороны назвали число уничтоженных за сутки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты «Нептун», четыре снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 197 дронов.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО), по данным оборонного ведомства, военные ликвидировали 96 993 БПЛА.

Ранее в Минобороны рассказали об ударе по артиллерийской установке в районе Константиновки.

