Минобороны показало кадры удара по пусковым установкам MLRS

МО РФ показало кадры удара по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Минобороны России в своем Telegram-канале показало видеозапись, на которой запечатлен удар ракетным комплексом «Искандер» по пусковым установкам MLRS в Харьковской области.

По данным ведомства, 18 ноября в 14.31 мск украинские военные атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — все они были сбиты при помощи ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом, рассказали в министерстве.

Две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

«Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», — говорится в сообщении.

Накануне в Воронеже также отразили атаку украинских беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что Украина производит ракеты, которые пролетят до 3 тысяч километров.

