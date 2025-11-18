Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронеж

Губернатор Гусев: в небе над Воронежем отражена атака беспилотников ВСУ

В небе над Воронежем силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, по предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент известно только о повреждении обломками кровли частного дома, а также автомобиля.

Как уточняет Гусев, угроза удара дронами по Воронежу сохраняется. На территории региона действует режим опасности атаки беспилотниками.

До этого еще пять украинских беспилотников были сбиты в Брянской и Курской областях.

Как сообщили в Минобороны РФ, три беспилотника перехватили в Брянской области и два — в Курской области.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.