В аэропорту Тамбова ввели ограничения

В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

19 ноября сообщалось, что в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения.

Вечером 18 ноября стало известно, что временные ограничения на полеты самолетов были введены в московском аэропорту Домодедово.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили летевшие на столицу дроны. Он заявил, что на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Ростовской области назвал возможный срок открытия местного аэропорта.