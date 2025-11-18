В Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту Домодедово. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель ведомства.

Кореняко опубликовал сообщение о введении мер в Домодедово в 20:40 мск. Спустя восемь минут ограничения были сняты.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники, летевшие на столицу. Он заявил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.