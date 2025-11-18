На подлете к Москве уничтожили еще один беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, попытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Информация о пострадавших и повреждениях не уточняется.

До этого Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО также уничтожили беспилотник, летевший на Москву. По словам мэра, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны обезвредили 31 украинский беспилотник в восьми регионах России. По данным Минобороны РФ, по десять дронов было ликвидировано в Воронежской и Тамбовской областях. По три БПЛА сбили в Ростовской и Ярославской областях, два — в Смоленской и по одному в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ранее в Госдуме одобрили идею применять дроны для слежки за участками россиян.