В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что принятые ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Вечером 18 ноября стало известно, что временные ограничения на полеты самолетов были введены в московском аэропорту Домодедово.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили летевшие на столицу дроны. Он заявил, что на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее губернатор Ростовской области назвал возможный срок открытия местного аэропорта.