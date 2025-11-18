На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Ростовской области назвал возможный срок открытия местного аэропорта

Слюсарь заявил, что ростовский аэропорт Платов может открыться до конца года
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Власти Ростовской области надеются, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновит работу до конца 2025 года. Об этом в ходе встречи рабочей группы по сотрудничеству региона и Белоруссии заявил местный губернатор Юрий Слюсарь, сообщает его пресс-служба.

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов, этого мы все хотим», — сказал чиновник.

Платов, как и аэропорты в ряде других южных городов России, не принимает гражданские самолеты с февраля 2022 года.

В середине июля текущего года возобновил работу аэропорт Геленджика. 18-го числа там приземлился рейс из Москвы. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Первый за три года рейс службы воздушной гавани встретили водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажиры съели всю еду в российском аэропорту во время приостановки полетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами