Саудовская Аравия закупит у США несколько сотен танков

Саудовская Аравия закупит у США почти 300 танков. Об этом сообщается в заявлении Белого дома по итогам переговоров американского президента Дональда Трампа и кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, пишет РИА Новости.

«Президент добился соглашения о покупке Саудовской Аравией почти 300 американских танков», — отмечается в тексте.

Сделка позволит Саудовской Аравии «нарастить оборонный потенциал», а США — «сохранить сотни рабочих мест» в военно-промышленном комплексе страны, подчеркнули в администрации Трампа.

На встрече с бен Сальманом Трамп заявил, что в США делают лучшие самолеты и ракеты в мире. По словам американского президента, это можно было наблюдать во время «небольшой перепалки» с Ираном.

17 ноября принц Саудовской Аравии отправился в США для встречи с Трампом. На следующий день автомобиль бен Сальмана прибыл к Белому дому в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам Трамп. В ходе мероприятия американский лидер объявил о планах США продать Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей такой техникой.

Ранее Трамп отверг утверждения о конфликте интересов с бизнесом в Саудовской Аравии.