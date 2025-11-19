На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши высказался против размещения в стране ядерного оружия

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши не поддерживают идею размещения в стране ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли разместить ядерное оружие в Польше, глава МИД подчеркнул, что Варшава является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим Сикорский подверг критике бывшего президента страны Леха Валенсу, пытавшегося получить для Польши ядерные боеголовки.

17 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны. Таким образом президент ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что в Польше появится французское ядерное оружие.

Спустя пять дней посол Российской Федерации в Брюсселе Денис Гончар отметил, что заявления руководства Польши о желании заполучить собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте.

Ранее эксперт заявил о накоплении ядерных сил НАТО у российских границ.

