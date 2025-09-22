Российский посол раскритиковал заявление президента Польши о ядерном оружии

Гончар: заявления Польши о ядерном оружии чреваты смещением мира к опасной черте

Заявления руководства Польши о желании заполучить собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Брюсселе Денис Гончар.

Он напомнил, что о готовности разместить на своей территории ядерное оружие в последние месяцы заявляют и в Литве, а в Германии активно дискуссируют на эту тему.

Дипломат отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон вбросил мысль о развертывании «ядерного зонтика» над европейскими членами НАТО, чтобы не зависеть от США.

«Все это чревато сползанием мира к опасной черте», — подчеркнул посол России.

17 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны. Таким образом президент ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что в Польше появится французское ядерное оружие.

Ранее в Государственной думе РФ сочли крайне безответственным высказывание Навроцкого о ядерном оружии.