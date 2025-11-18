Еще один беспилотник попытался атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении четвертого дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Вечером 18 ноября Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на Москву. Он заявил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В связи с атаками БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующие меру предприняли для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.