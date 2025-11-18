На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Третий беспилотник сбит на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении третьего беспилотника, летевшего на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Это уже третий беспилотник, сбитый на подлете к Москве за последний час.

Собянин сообщал, что на подлете к Москве средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника в 18:23 и 18:42 мск. В обоих случаях он добавлял, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

18 ноября силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили несколько воздушных целей над Воронежем. По словам губернатора региона Александра Гусева, обломки одного из дронов повредили кровлю частного дома, а также автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных за сутки дронов ВСУ.

