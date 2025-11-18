В двух московских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения в связи с введением плана «Ковер» введены в московском аэропорту »Шереметьево». Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта «Шереметьево» в связи с введением сигнала «Ковер». В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в столичном аэропорту Внуково также временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, соответствующую меру предприняли для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, летевший на столицу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

