В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

На территории Рязани и Рязанской области впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара (МВШ). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — говорится в сообщении.

В сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Все цели были нейтрализованы.

По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены.

Военный эксперт Александр Ивановский заявил, что использование ВСУ воздушных шаров при атаке БПЛА на Россию стало актом терроризма, так как взрывчатка может попасть в жилые дома и детские сады. По его словам, МВШ вполне мог быть использован для доставки взрывчатки и даже иметь либо таймер, либо датчик сброса боезаряда.

Ранее ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области.