На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

МЧС: в Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки воздушного шара
true
true
true
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

На территории Рязани и Рязанской области впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара (МВШ). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — говорится в сообщении.

В сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Все цели были нейтрализованы.

По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены.

Военный эксперт Александр Ивановский заявил, что использование ВСУ воздушных шаров при атаке БПЛА на Россию стало актом терроризма, так как взрывчатка может попасть в жилые дома и детские сады. По его словам, МВШ вполне мог быть использован для доставки взрывчатки и даже иметь либо таймер, либо датчик сброса боезаряда.

Ранее ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами