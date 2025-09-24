Военный эксперт объяснил использование ВСУ воздушных шаров против России

Использование ВСУ воздушных шаров при атаке БПЛА на Россию стало актом терроризма, так как взрывчатка может попасть в жилые дома и детские сады. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Александр Ивановский.

«Воздушный шар со взрывчаткой — это чистейший акт терроризма. Если информация с шарами и взрывчаткой подтвердится, то к Зеленскому и его режиму надо будет принимать решительные меры», — сказал он.

По словам Ивановского, воздушный шар вполне мог быть использован для доставки взрывчатки и даже иметь либо таймер, либо датчик сброса боезаряда.

23 сентября РБК со ссылкой на источники сообщало о том, что ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на вторник.

Какую функцию (для разведки, отвлечения внимания или в качестве ложной цели) могли выполнять шары, источники не уточнили.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.