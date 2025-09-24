На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт объяснил использование ВСУ воздушных шаров против России

Аналитик Ивановский счел террором использование ВСУ воздушных шаров против РФ
Shutterstock

Использование ВСУ воздушных шаров при атаке БПЛА на Россию стало актом терроризма, так как взрывчатка может попасть в жилые дома и детские сады. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Александр Ивановский.

«Воздушный шар со взрывчаткой — это чистейший акт терроризма. Если информация с шарами и взрывчаткой подтвердится, то к Зеленскому и его режиму надо будет принимать решительные меры», — сказал он.

По словам Ивановского, воздушный шар вполне мог быть использован для доставки взрывчатки и даже иметь либо таймер, либо датчик сброса боезаряда.

23 сентября РБК со ссылкой на источники сообщало о том, что ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на вторник.

Какую функцию (для разведки, отвлечения внимания или в качестве ложной цели) могли выполнять шары, источники не уточнили.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
