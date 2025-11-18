Силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

По словам Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или повреждениях ничего не сообщается.

В этот же день силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили несколько воздушных целей над Воронежем. По словам губернатора региона Александра Гусева, обломки одного из дронов повредили кровлю частного дома, а также автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны обезвредили 31 украинский беспилотник в восьми регионах России. По данным Минобороны РФ, по десять дронов было ликвидировано в Воронежской и Тамбовской областях. По три БПЛА сбили в Ростовской и Ярославской областях, два — в Смоленской и по одному в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.