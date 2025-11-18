Осознание уровня коррупции на Украине европейскими странами стало головной болью Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас украинские власти одновременно сталкиваются с неблагоприятной динамикой на фронтах, внутренними потрясениями из-за коррупционного скандала и тем фактом, что этот самый коррупционный скандал привел Европу к пониманию масштабов «нечистоплотности Киева на руку». При этом Песков отметил, что налогоплательщики в Европе и США наверняка не будут считать вскрытую коррупционную схему внутренним делом Украины.

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние»», — подчеркнул он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в украинской раде сравнили коррупционеров с Карлсоном.