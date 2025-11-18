Глава минобороны Литвы рассказал о плане воздушной защиты страны

Минобороны Литвы будет вынуждено пересмотреть расходные статьи своего бюджета и план закупок в связи с развертыванием интегрированной системы воздушной защиты республики. Об этом заявил глава министерства Робертас Каунас, сообщает ТАСС.

«Другие запланированные приобретения могут быть более продолжительно распределены по времени», — сказал он.

В конце октября власти Литвы ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Данная мера, связанная с обеспечением национальной безопасности, предполагает запрет на полеты на высоте до 3,6 км вдоль определенных отрезков литовско-белорусской границы. Аналогичные ограничения действуют и на границе с Латвией.

В начале сентября заместитель министра обороны Литвы Лорета Маскалевене рассказала, что республика намерена приобрести военные самолеты Embraer C-390 Millennium у Бразилии. Таким образом Вильнюс собирается заменить три устаревших самолета Spartan на новые модели.

Ранее сообщалось о намерении Литвы создать «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией.