На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обломки БПЛА повредили торговый центр в Воронежской области

Гусев: остекление ТЦ повреждено в Воронежской области из-за обломков БПЛА
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Обломки беспилотников повредили остекление торгового центра в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью силы ПВО уничтожили в трех районах Воронежской области 11 беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.

«По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра», — написал губернатор.

В 7:59 мск Гусев сообщил, что опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области.

По информации Минобороны РФ, в регионе сбили 10 беспилотников. Всего в России ночью сбили 31 БПЛА.

Кроме того, ВСУ атаковали две тепловые электростанции в ДНР — Зуевская и Старобешевская. Обесточены многие населенные пункты. В результате ударов по энергосистеме остановились котельные и фильтровальные станции. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами