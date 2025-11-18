На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Ивановской области введен режим опасности БПЛА
Efrem Lukatsky/AP

В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает правительство региона.

Приведена в действие система предупреждения атак. Экстренные службы отслеживают оперативную обстановку.

Граждан призвали сохранять бдительность и при обнаружении дронов на отдалении в воздухе или их обломков на земле необходимо немедленно сообщить об этом по единому телефону 112.

18 ноября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на территории региона объявлена беспилотная опасность.

В этот же день на территории Ульяновской области был введен специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Также опасность атаки дронов была объявлена в Липецке и шести муниципальных образованиях Липецкой области.

Ранее в Белгородской области загорелся ТЦ после атаки беспилотника.

Атаки БПЛА на Россию
