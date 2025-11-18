В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Высокий уровень террористической угрозы объявлен в Липецке и шести муниципальных образованиях области в связи с возможностью атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Режим «красного» уровня опасности действует для Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского и Добровского районов. Ведомство призывает жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МО, Добровского МО», — сообщили в МЧС.

Вечером 17 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе непосредственного удара беспилотными летательными аппаратами на территории Лискинского района.

В Минобороны РФ сообщали, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны.

Ранее Владимир Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей.