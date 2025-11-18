На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ярославской области объявили о беспилотной опасности

Губернатор Евраев: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность
true
true
true
close
Oleksandr Klymenko/Reuters

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Подразделения министерства обороны РФ и силовых ведомств проводят работу по отражению атаки. Учреждения области функционируют в штатном режиме.

Евраев призвал граждан соблюдать спокойствие и по возможности находиться в защищенных помещениях.

Губернатор подчеркнул, что при обнаружении обломков беспилотников не следует прикасаться к ним и пользоваться телефонами рядом с ними.

18 ноября на территории Ульяновской области был введен специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Также в ночь на 18 ноября опасность атаки дронов была объявлена в Липецке и шести муниципальных образованиях области.

Ранее в Белгородской области загорелся ТЦ после атаки беспилотника.

