На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР десятки тысяч абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ

В ДНР порядка 65 тыс. абонентов остаются без света после атаки ВСУ
true
true
true
close
Depositphotos

Энергетики смогли вернуть свет 360 тыс. абонентов в Донецкой народной республике (ДНР), которые лишились электроснабжения из-за атаки украинских войск. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

«За ночь удалось запитать более 2000 трансформаторных подстанций и вернуть электроснабжение для 360 тысяч бытовых абонентов. Обесточены еще более 500 трансформаторных подстанций, свет ждут 65 тысяч абонентов», — рассказал он.

По словам премьера, также пока не подают тепло часть котельных: 80 — в Донецке и 52 — в Макеевке.

В населенных пунктах Горловка и Ясиноватая электроснабжение восстановили. В Макеевке без света пока остаются абоненты в Красногвардейском районе. В Донецке частично обесточены Ворошиловский и Калининский районы города.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что прошлой ночью украинские беспилотники предприняли попытку нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры республики. В результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества.

Пушилин указал, что энергетические службы сразу начали аварийно-восстановительные работы. К утру электроснабжение, по его словам, восстановили в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке.

Ранее в Запорожской области рассказали о последствиях атак БПЛА на энергосистему.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами