В ДНР десятки тысяч абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ

В ДНР порядка 65 тыс. абонентов остаются без света после атаки ВСУ

Энергетики смогли вернуть свет 360 тыс. абонентов в Донецкой народной республике (ДНР), которые лишились электроснабжения из-за атаки украинских войск. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

«За ночь удалось запитать более 2000 трансформаторных подстанций и вернуть электроснабжение для 360 тысяч бытовых абонентов. Обесточены еще более 500 трансформаторных подстанций, свет ждут 65 тысяч абонентов», — рассказал он.

По словам премьера, также пока не подают тепло часть котельных: 80 — в Донецке и 52 — в Макеевке.

В населенных пунктах Горловка и Ясиноватая электроснабжение восстановили. В Макеевке без света пока остаются абоненты в Красногвардейском районе. В Донецке частично обесточены Ворошиловский и Калининский районы города.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что прошлой ночью украинские беспилотники предприняли попытку нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры республики. В результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества.

Пушилин указал, что энергетические службы сразу начали аварийно-восстановительные работы. К утру электроснабжение, по его словам, восстановили в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке.

