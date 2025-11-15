На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области рассказали о последствиях атак БПЛА на энергосистему

Балицкий: без света в Запорожской области остаются 38,5 тыс. человек
urbans/Shutterstock/FOTODOM

Город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов по-прежнему частично обесточены после налета дронов на Запорожскую область. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник отметил, что света нет у 38 522 абонентов. Энергетики восстанавливают электроснабжение в круглосуточном режиме.

Днем вражеские дроны с разницей меньше, чем в полчаса, атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области. Сначала повреждения получила подстанция Васильевской РЭС (районной электрической сети). На время проведения аварийно-восстановительных работ отключили 5 тыс. абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна.

Затем проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах. Без света остались около 44 тыс. чел. Через примерно 2,5 часа была зафиксирована новая атака по критической инфраструктуре региона. Еще 33 тысячи абонентов остались без света.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

