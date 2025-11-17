В Минобороны РФ рассказали о боях в Красноармейске

Российские войска уничтожают формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в новой сводке.

По информации ведомства, бои идут в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны Красноармейска.

Также ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Красноармейска.

По его словам, в соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград) началась зачистка многоэтажной застройки, где у ВСУ больше шансов продержаться «какой-то период».

Глава ДНР добавил, что украинские войска предпринимают попытки вырваться из окружения.

14 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Он отметил, что сообщения между городами больше нет, украинские подразделения «отрезаны друг от друга».

Ранее Зеленский говорил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.