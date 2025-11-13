На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске

Зеленский: военные в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженными силами страны в Покровске (российское название — Красноармейск) может само принять решение о выводе войск, когда посчитает необходимым. Об этом политик сказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, никто не заставляет бойцов отдавать свои жизни ради руин. Он подчеркнул, что поддержит военных, особенно командиров, которые находятся сейчас в Красноармейске, в том, как они могут контролировать ситуацию. В противном случае Украине придется заплатить слишком большую цену, для нее самое главное — жизнь бойцов, добавил президент.

Зеленский также высказал мнение, что Россия стремится взять под контроль Красноармейск, чтобы убедить президента США Дональда Трампа заставить Украину согласиться на вывод войск из Донбасса. Политик подчеркнул, что Киев против оставлять регион.

12 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее западные журналисты раскрыли, как погода помогла российским бойцам в Красноармейске.

