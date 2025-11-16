На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России взяли еще один населенный пункт в Запорожской области

Минобороны РФ: российские ВС освободили Малую Токмачку
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, под контроль российских сил взят и населенный пункт Ровнополье в том же регионе.

Сообщается также о продолжении наступательных действий российских войск в Димитрове в Донецкой народной республике. Там российские бойцы вплотную подошли к микрорайону Западный.

Российские войска активно продвигаются в Запорожской области. Накануне сообщалось о взятии населенного пункта Яблоково.

14 ноября стало известно, что за неделю российские военнослужащие взяли под контроль 11 населенных пунктов: Сухой Яр и Гнатовку в ДНР, Орестополь, Даниловку и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое,Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

Ранее Путин назвал число населенных пунктов, взятых ВС РФ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами