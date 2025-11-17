На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР заявили, что группировка ВСУ в Гуляйполе попала в огневой мешок

Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в районе Гуляйполя
Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что группировка украинских военных оказалась окружена в районе Гуляйполя в Запорожской области.

По его словам, местами расстояние до города не превышает 1,5 км.

«В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами», — отметил Кимаковский.

Он также сообщил, что группы 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать с позиций в Гуляйполе.

Кимаковский уточнил, что интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады украинской армии к попыткам к бегству. По его словам, украинские военнослужащие пытаются выходить малыми группами.

14 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области, что осложнило положение ВСУ у Гуляйполя.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта.

СВО: последние новости
