В Одесской области произошли пожары на объектах энергетики

В Одесской области заявили о пожарах на энергетических и портовых объектах

В Одесской области Украины произошли возгорания на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

«В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, к ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в городе Измаиле Одесской области произошел второй взрыв. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует воздушная тревога.

Первое сообщение о взрыве поступило в около 02:40 17 ноября. При этом возможные причины инцидента не сообщались.

14 ноября произошло возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины. Его удалось быстро локализовать.

