МО: войска РФ освободили Новое, Сладкое в Запорожской области и Гнатовку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Запорожской области и ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в новой сводке.

МО отчиталось об освобождении подразделениями группировки войск «Восток» сел Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

«Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника, отметили в министерстве. За прошедшие сутки нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ.

В свою очередь «Центр» улучшил тактическое положение. Войска группировки поразили живую силу и технику трех механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.

В МО добавили, что Гнатовка была освобождена в ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название — Покровск).

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России приступили к зачистке центра Красноармейска. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия может взять под контроль Красноармейск в течение двух недель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкоры усомнились в оценке главкомом ВСУ ситуации в Красноармейске.