Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Андреевке, что осложнило положение ВСУ у Гуляйполя

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил в разговоре с ТАСС, что российские военнослужащие вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области.

«Естественно, это очень сильно осложнило оперативно-тактическую обстановку боевикам в районе Гуляйполя, что, в принципе, я прогнозировал еще неделю назад. И, естественно, данный факт является закономерным, но не стоит занижать заслуги наших военнослужащих, которые действительно героически и очень быстрыми темпами продвигаются на данном направлении», — сказал Марочко.

Незадолго до этого военный эксперт сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Синельниково в Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы Украины оказывали ожесточенное сопротивление.

12 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой народной республике от солдат Вооруженных сил Украины.

11 ноября группировка войск «Восток» в результате продвижения в глубину обороны ВСУ взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта.