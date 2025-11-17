Группы 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать с позиций в Гуляйполе. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего», — сказал он.

Кимаковский уточнил, что интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады украинской армии к попыткам к бегству.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются выходить малыми группами.

14 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области, что осложнило положение ВСУ у Гуляйполя.

13 ноября сообщалось, что ВС России перерезали ВСУ трассу на Гуляйполе в Запорожской области. Гуляйполе является главным логистическим центром украинской стороны на Запорожском направлении боевых действий.

Ранее на Украине заявили о катастрофе для ВСУ в Запорожской области.