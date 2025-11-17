На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что ВСУ пытаются бежать из города в Запорожской области

Кимаковский: ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группы 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать с позиций в Гуляйполе. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего», — сказал он.

Кимаковский уточнил, что интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады украинской армии к попыткам к бегству.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются выходить малыми группами.

14 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области, что осложнило положение ВСУ у Гуляйполя.

13 ноября сообщалось, что ВС России перерезали ВСУ трассу на Гуляйполе в Запорожской области. Гуляйполе является главным логистическим центром украинской стороны на Запорожском направлении боевых действий.

Ранее на Украине заявили о катастрофе для ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами