В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию

Русских: отражена атака БПЛА на подстанцию в Ульяновской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была успешно отражена, никто не пострадал. Сотрудники спецслужб работают на месте падения обломков.

«Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — написал он.

До этого на территории Ульяновской области был объявлен режим беспилотной опасности. В МЧС предупредили местных жителей, что мобильный интернет в регионе могут отключить.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили над шестью регионами страны 31 беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть дронов нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

