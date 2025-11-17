На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества»

Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США считают дроны «угрозой масштаба всего человечества», заявил в эфире CBS министр американских Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Он назвал беспилотники дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Кроме того, они легко пересекают границу.

«Мы как федеральное правительство должны занимать лидирующие позиции по этому (противодействию БПЛА. — «Газета.Ru»). Но я настроен оптимистично и считаю, что мы все делаем правильно», — заявил Дрисколл.

Он объяснил, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

«Если взглянуть на то, что происходит на Украине, то там начали применять кабельные беспилотники, и подавлять их средствами радиоэлектронной борьбы невозможно», — сказал министр.

По его словам, власти намерены инвестировать в датчики, бесщеточные двигатели, печатные платы и другие компоненты, которые сейчас сложно достать частному сектору. Американская армия будет производить все на своих базах и даст возможность компаниям их приобрести.

В том же интервью Дрисколл заявил, что США могут в короткие сроки обогнать Китай по темпам производства дронов.

Ранее министр обороны Германии не увидел смысла запасать БПЛА.

