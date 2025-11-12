В Британии раскрыли, чем обернется потеря Покровска для Украины

Переход города Красноармейск (украинское название – Покровск) под контроль ВС РФ станет одним из «крупнейших завоеваний» России в ходе СВО и позволит продвигаться вперед, а также угрожать городам «пояса крепостей», которые являются основой обороны ВСУ в Донбассе. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Авторы ссылаются на видеокадры, на которых российские военнослужащие под покровом тумана въезжают на территорию города. Как следует из текста, «кадры лишь усиливают опасения относительно того, что ключевой транспортно-железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани захвата».

«Если Покровск падет, это станет крупнейшим завоеванием России на Украине за последние два года и позволит ей продвигаться на север и запад, угрожая городам «пояса крепостей» — основе обороны Украины в Донбассе», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что потеря города подорвет моральный дух Украины и поможет президенту России Владимиру Путину убедить американского коллегу Дональда Трампа в том, что ВС РФ наступают, а поставки оружия ВСУ бессмысленны.

В сети ранее появилось видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Ранее Зеленский заявил о «тяжелой ситуации» на Покровском направлении.