Военные США нанесли новый удар по наркоторговцам в Тихом океане

Американская армия в восточной части Тихого океана нанесла удар по перевозившему наркотики судну. Об этом сообщает Южное командование Вооруженных сил США (USSOUTHCOM).

Из заявления следует, что «летальный кинетический удар» был нанесен 15 ноября объединенной оперативной группой «Южное копье» по указанию министра войны Соединенных Штатов Пита Хегсета. По данным разведки, судно принадлежало террористической организации и участвовало в контрабанде наркотиков. В результате атаки были ликвидированы находившиеся на борту три человека.

7 ноября Хегсет сообщил о новом ударе по «судну с наркотеррористами» в Карибском море.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сочли удары США по судам нарушением международного права.